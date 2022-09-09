Экс-главу Николаевской окружной прокуратуры будут судить за "слив" военной информации россиянам

Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области завершило расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры. Как сообщает Офис генпрокурора, мужчине инкриминируют государственную измену (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса).

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Расследованием было установлено, что в начале марта экс-руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе решил содействовать России в ведении агрессивной войны против Украины.

Он предоставлял ее представителям имеющуюся в его распоряжении информацию военного и оперативно-служебного характера об обстановке в городе Николаеве и Николаевской области.

Правоохранители задержали его с поличным в апреле, а суд по ходатайству стороны обвинения избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что в августе в Николаеве задержали и арестовали двух мужчин, которые собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Оккупанты же использовали их для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских военных. По данным СБУ, в результате были разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан" и склады с топливом.

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