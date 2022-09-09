Ексголову Миколаївської окружної прокуратури судитимуть за "злив" військової інформації росіянам

Управління Служби безпеки України в Миколаївській області завершило розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури. Як повідомляє Офіс генпрокурора, чоловіку інкримінують державну зраду (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Розслідуванням встановлено, що на початку березня екскерівник окружної прокуратури з власної ініціативи вирішив сприяти Росії у веденні агресивної війни проти України.

Він надавав її представникам наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо обстановки у місті Миколаєві та Миколаївській області.

Правоохоронці затримали його на гарячому у квітні, а суд за клопотанням сторони обвинувачення обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що у серпні в Миколаєві затримали й заарештували двох чоловіків, які збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки Збройних сил України.

Окупанти ж використовували їх для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських військових. За даними СБУ, в результаті було зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан" та склади з паливом.

Джерело фото: ua.depositphotos.com