Священника УПЦ судитимуть за передачу ворожій армії даних про ЗСУ в Сєвєродонецьку

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно священнослужителя Української православної церкви, якого звинувачують у колабораційній діяльності.

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Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, чоловіку інкримінують частину 2 статті 28, частину 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (надання незаконним збройним формуванням, створеним на окупованій території та/або збройним формуванням Росії допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Слідством встановлено, що у середині квітня священник збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

Зазначається, що дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер Telegram, а отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження.

Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками російської армії.

Тепер йому загрожує 15 років позбавлення волі. Розслідування ж справи вели слідчі 3-го управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що окупаційним військам зрештою вдалося захопити Сєвєродонецьк лиш в кінці червня. На початку липня вони окупували й Лисичанськ та інші сусідні населені пункти, завершили встановлення контролю над усією Луганською областю, проте досі не змогли значно просунутися на цьому напрямку по території Донецької області: бойові дії, зокрема, ідуть біля найближчого до Луганщини села Григорівка.