- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Священника УПЦ судитимуть за передачу ворожій армії даних про ЗСУ в Сєвєродонецьку
Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно священнослужителя Української православної церкви, якого звинувачують у колабораційній діяльності.
Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, чоловіку інкримінують частину 2 статті 28, частину 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (надання незаконним збройним формуванням, створеним на окупованій території та/або збройним формуванням Росії допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Слідством встановлено, що у середині квітня священник збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.
Зазначається, що дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер Telegram, а отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками російської армії.
Тепер йому загрожує 15 років позбавлення волі. Розслідування ж справи вели слідчі 3-го управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, що окупаційним військам зрештою вдалося захопити Сєвєродонецьк лиш в кінці червня. На початку липня вони окупували й Лисичанськ та інші сусідні населені пункти, завершили встановлення контролю над усією Луганською областю, проте досі не змогли значно просунутися на цьому напрямку по території Донецької області: бойові дії, зокрема, ідуть біля найближчого до Луганщини села Григорівка.