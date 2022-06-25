Відхід ЗСУ від Сєвєродонецька: у Нацгвардії пояснили, чому захисники покинули місто

Вихід із Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя українських захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

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Про це розповів пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерте з лиця землі російськими бомбами і снарядами.

"Утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу".

Він додав, що рішення відійти від міста збереже життя українських військових.

"Не було сенсу утримувати практично повністю знищене місто. Солдати відійшли на більш укріплені й стратегічно важливі позиції. Звідти вони зможуть розвинути ефективний контрнаступ", - наголосив Харитон Старський.

Нагадаємо, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські війська вже отримали команду покинути Сєвєродонецьк. За його словами, захисники міста відходитимуть на більш укріплені позиції.