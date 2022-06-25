Отвод ВСУ от Северодонецка: в Нацгвардии объяснили, почему защитники покинули город

Выход из Северодонецка потребовался, чтобы сохранить жизнь украинских защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

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Об этом рассказал пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и снарядами.

"Удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла", - сказал Старский.

Он добавил, что решение отойти от города сохранит жизнь украинских военных.

"Не было смысла удерживать практически полностью уничтоженный город. Солдаты отошли на более укрепленные и стратегически важные позиции. Оттуда они смогут развить эффективное контрнаступление", - подчеркнул Харитон Старский.

Напомним, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк. По его словам, защитники города будут отходить на более укрепленные позиции.