Россияне нанесли авиаудар по Лисичанску, продолжаются бои за Северодонецк, - Генштаб

Российская армия ведет наступательные действия с целью полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей, а также возобновление наступления в Николаевской области.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На территории Беларуси происходит наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и ЕС районах. В то же время враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

Также противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. В частности, из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулько, Червоное, Родное и Красная Поляна.

Россияне продолжают стрелять из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за Северодонецк.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского ВСУ успешно приостановили. Кроме этого, противник обстреливал позиции украинских войск недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива. Задействованные врагом ДРГ украинские воины обнаружили и разбили, а их остатки убежали.

В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал украинские войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка. В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобужском направлении россияне обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанесли авиаудар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница. Украинская авиация ударила по скоплениям врага в ответ.

Напомним, российские оккупанты ночью обстреляли территорию Запорожской области из реактивных систем залпового огня. По словам местных жителей, в Запорожье было слышно около 7 взрывов, но в Запорожской ОВА уточнили, что в областном центре "прилетов" пока не зафиксировано.