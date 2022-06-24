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В Сенате США приняли резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

Комитет Сената США, резолюция, Россия страна-спонсор терроризма

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении Российской Федерации в список стран, поддерживающих терроризм. 

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Об этом сообщает "Голос Америки". 

Отмечается, что окончательное решение о признании России государством, спонсируемым деятельностью террористов, в связи с незаконным вторжением на территорию Украины, должно быть принято администрацией Джо Байдена. 

По словам сенатора-республиканца Крис Кунс, резолюция комитета призывает администрацию сделать это, но фактически Россия пока не определена как государство-спонсор терроризма.  

"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он предпринял, отдав приказ наступать на территорию Украины, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, которое было совершено от его имени", - сказал Джеймс Риш, сенатор-республиканец от штата Айдахо. 

Риш подчеркнул, что на общем голосовании в Сенате резолюция "получит значительное количество голосов". 

На данный момент в список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Напомним, в Верховной Раде 3 мая поддержали законопроект, который предлагает обратиться в Конгресс США с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма. За него проголосовали 344 народных депутата. 

Автор:
Анастасия Дедковская