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Сейм Литвы признал Россию террористическим государством
Сейм Литвы принял резолюцию о признании РФ государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
Как отмечает издание Delfi, решение приняли единогласно 128 голосами.
В резолюции Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель. В их действиях усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации и ее духа путем убийства целых семей, в том числе детей, а также похищений, пыток, изнасилований и издевательств над телами убитых и замученных.
"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В документ также идет речь о том, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины. Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.
"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — говорится в резолюции.
Напомним, ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в настоящее время изучает все доступные инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.