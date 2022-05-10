Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сейм Литви прийняв резолюцію про визнання РФ державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

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Як зазначає видання Delfi, рішення ухвалили одноголосно 128 голосами.

У резолюції Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові військові злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. У їхніх діях вбачається мета повного чи часткового знищення української нації та її духу шляхом убивства цілих сімей, у тому числі дітей, а також викрадень, тортур, зґвалтувань та знущань над тілами вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції.

У документі також йдеться про те, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України. Сейм Литви закликає до того, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Держдепартамент Сполучених Штатів Америки нині вивчає всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити РФ державою, яка підтримує тероризм.