США рассматривают возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в настоящее время изучает все доступные инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.

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Об этом сообщил один из представителей Госдепартамента, передает CNN.

Чиновник уточнил, что процесс может занять несколько недель, прежде чем будет принято такое решение.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Будь то этот орган или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным", — заявил в свою очередь представитель Госдепартамента Нед Прайс, когда его во время брифинга спросили о возможности включения России в список государственных спонсоров терроризма.

Государство-спонсор терроризма — это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма".В настоящее время США называют только четыре страны государственными спонсорами терроризма: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Отметим, что во время холодной войны Вашингтон воздерживался от такого обозначения Советского Союза, несмотря на то, что Москва поддерживала группы, считавшиеся террористическими субъектами на протяжении 1970-х и 1980-х годов.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джозефу Байдену с просьбой включить Россию в список стран-спонсоров терроризма.