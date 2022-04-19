США розглядають можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки зараз вивчає всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити РФ державою, яка підтримує тероризм.

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Про це повідомив один із представників Держдепартаменту, передає CNN .

Чиновник уточнив, що процес може тривати кілька тижнів, перш ніж буде ухвалено таке рішення.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон. Чи то цей метод, чи будь-який інший, доступний нам відповідно до закону, ми будемо застосовувати його, якщо він буде ефективним і доречним", - заявив у свою чергу представник Держдепартаменту Нед Прайс, коли його під час брифінгу запитали про можливість включення Росії до список державних спонсорів тероризму .

Держава-спонсор тероризму - це країна, яка "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Нині США називають лише чотири країни державними спонсорами тероризму: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Зазначимо, що під час холодної війни Вашингтон утримувався від такого позначення Радянського Союзу, незважаючи на те, що Москва підтримувала групи, які вважалися терористичними суб'єктами упродовж 1970-х та 1980-х років.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомляло, що президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги Джозефа Байдена з проханням включити Росію до списку країн-спонсорів тероризму.