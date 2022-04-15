Зеленський просить Байдена включити Росію до списку країн, які фінансують тероризм - The Washington Post

Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги Джозефа Байдена з проханням включити Росію до списку країн-спонсорів тероризму.

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За інсайдерською інформацією, Зеленський попросив про це президента США під час розмови 13 квітня. У виданні зазначають, що список країн-спонсорів тероризму є однією з найпотужніших важелів санкцій в арсеналі США.

Байден ще не дав відповіді на цей запит українського лідера, але пообіцяв вивчити низку пропозицій щодо посилення тиску на Кремль.

Внесення РФ у такий список матиме ряд наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують співпрацювати з Росією, заморожування активів Кремля у Сполучених Штатах, у тому числі нерухомість, та заборону на різні експорт подвійного призначення.

В даний час у списку вказані чотири країни: Північна Корея, Куба, Іран та Сирія.

Зазначимо, що під час холодної війни Вашингтон утримувався від такого позначення Радянського Союзу, незважаючи на те, що Москва підтримувала групи, які вважалися терористичними суб'єктами упродовж 1970-х та 1980-х років.

Зеленський раніше повідомляв, що під час розмови 13 квітня він обговорив із Байденом додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Також домовилися про посилення санкцій.

Після попередніх переговорів президент США підписав два закони, які передбачають запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі.