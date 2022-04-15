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Зеленский просит Байдена включить Россию в список государств, которые финансируют терроризм - The Washington Post
Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Джозефу Байдену с просьбой включить Россию в список стран-спонсором терроризма.
По инсайдерской информации, Зеленский попросил об этом президента США во время разговора 13 апреля. В издании отмечают, что список стран-спонсоров терроризма —один из самых мощных санкционных рычагов в арсенале США.
Байден еще не дал ответ на этот запрос украинского лидера, но пообещал изучить ряд предложений по усилению давления на Кремль.
Внесение РФ в такой список иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают сотрудничать с Россией, замораживание активов Кремля в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет на различные экспорт двойного назначения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время в списке указаны четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.
Отметим, что во время холодной войны Вашингтон воздерживался от такого обозначения Советского Союза, несмотря на то, что Москва поддерживала группы, считавшиеся террористическими субъектами на протяжении 1970-х и 1980-х годов.
Зеленский ранее сообщал, что во время разговора 13 апреля он обсудил с Байденом дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Также договорились об ужесточении санкций.
После предыдущих переговоров президент США подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси.