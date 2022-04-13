Украина получит от США вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие на $800 млн

Президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 800 миллионов долларов. Он будет включать вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие, которое, как отметил Байден, украинские военные используют с разрушительным эффектом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Пока Россия готовится усилить свои атаки в Донбассе, США продолжат предоставлять Украине возможности для самозащиты", — подчеркнул Байден.

Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже переданных Украине высокоэффективных систем вооружений, а также новые виды вооружения. По словам американского президента, они подходят для более широкого наступления.

"Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру", — резюмировал глава США.

Байден лично сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о новом пакете военной помощи вовремя телефонного разговора 13 апреля. Отметим, что украинский президент также сообщил, что во время переговоров лидеры договорились о новых санкциях против РФ.

Ранее Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно одобрил закон, который предусматривает ускоренную передачу военной помощи украинским военным – ленд-лиз.

Отметим, что Зеленский накануне заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.

В частности, как отметил Зеленский, США могут оказать значительную военную поддержку Украине, и от того, как быстро они ее предоставят, зависит, выиграет ли Украина эту битву.