- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина получит от США вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие на $800 млн
Президент США Джозеф Байден сообщил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму 800 миллионов долларов. Он будет включать вертолеты, артиллерию, бронетранспортеры и другое оружие, которое, как отметил Байден, украинские военные используют с разрушительным эффектом.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Пока Россия готовится усилить свои атаки в Донбассе, США продолжат предоставлять Украине возможности для самозащиты", — подчеркнул Байден.
Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже переданных Украине высокоэффективных систем вооружений, а также новые виды вооружения. По словам американского президента, они подходят для более широкого наступления.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру", — резюмировал глава США.
Байден лично сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о новом пакете военной помощи вовремя телефонного разговора 13 апреля. Отметим, что украинский президент также сообщил, что во время переговоров лидеры договорились о новых санкциях против РФ.
Ранее Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно одобрил закон, который предусматривает ускоренную передачу военной помощи украинским военным – ленд-лиз.
Отметим, что Зеленский накануне заявил, что в предстоящей битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение.
В частности, как отметил Зеленский, США могут оказать значительную военную поддержку Украине, и от того, как быстро они ее предоставят, зависит, выиграет ли Украина эту битву.