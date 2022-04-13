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Зеленский созвонился с Байденом: договорились об ужесточении санкций
Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Об итогах гарант рассказал в своем Twitter.
"Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", — сообщил Зеленский.
Предыдущий раз президенты созванивались 30 марта. Известно, что тогда разговор длился около часа. Кроме того, в предыдущий раз лидеры договорились, что США предоставят Украине 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи. Байден пообещал усиливать санкции против РФ и увеличивать помощь Украине, в том числе гуманитарную.
Вскоре президент США подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси.Подписывайтесь на наш YouTube канал