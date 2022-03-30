Зеленский провел часовой телефонный разговор с Байденом: договорились о новой финпомощи и санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

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Известно, что президенты говорили по телефону не меньше часа. Обсуждали ряд важных тем для Украины. Зеленский рассказал Байдену, какая сейчас ситуация на фронтах.

"Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", — рассказал президент Украины, комментируя разговор с Байденом.

В Белом доме сообщили основные договоренности, к которым пришли лидеры. В частности, США предоставят Украине 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи. Байден пообещал усиливать санкции против РФ и увеличивать помощь Украине, в том числе гуманитарную.

Комментируя предыдущие переговоры с президентом США, Зеленский сообщал, что он говорил Байдену, что американский президент может сделать больше для Украины в этой войне. Речь идет о том, что США могут повлиять на решение НАТО, чтобы альянс решил закрыть небо над Украиной.

При этом НАТО все еще отказывается вводить бесполетную зону над Украиной.