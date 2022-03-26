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Байден встретился с Кулебой и Резниковым в Варшаве: США будут поддерживать Украину до ее победы

Байден встретился с Кулебой и Резниковым в Варшаве: США будут поддерживать Украину до ее победы
Байден встретился с Кулебой и Резниковым в Варшаве. Фото: CNN

Президент США Джозеф Байден встретился в Варшаве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Байден заверил, что США непоколебимо будут поддерживать Украину во всем до ее победы.

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Об этом сообщает CNN.

Как отмечает американское информационное агенство, визит Байдена в Европу был полностью посвящен войне в  Украине. Но переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым были первым случаем, когда Байден смог встретиться лицом к лицу с официальными лицами из Украины во время своего турне.

"Впервые мы проводим встречу в формате 2+2. Обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между США и Украиной", – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что рассчитывает впоследствии представить подробности переговоров.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент США Джо Байден заверил, что США непоколебимо будут поддерживать Украину во всем до ее победы.

"Слова президента Байдена о том, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной во всем, абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины, наоборот, эта поддержка будет только расти", — сказал Кулеба.

Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен сейчас находятся в Польше вместе с президентом Джо Байденом.

Резников сообщил, что вечером все четверо министров будут присутствовать на выступлении президента США о войне России против Украины.

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.

При этом Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов.

Автор:
Светлана Манько