Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим у Варшаві: США підтримуватимуть Україну до її перемоги

Президент США Джозеф Байден зустрівся у Варшаві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони України Олексієм Резніковим. Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги.

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Про це повідомляє CNN.

Як зазначає американська інформаційна агенція, візит Байдена до Європи був повністю присвячений війні в Україні. Але переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебой і міністром оборони Олексієм Резніковим були першим випадком, коли Байден зміг зустрітися віч-на-віч з офіційними особами з України під час свого турне.

"Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю у політичних та оборонних напрямках між США та Україною", – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що розраховує згодом подати подробиці переговорів.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент США Джо Байден запевнив, що США непохитно підтримуватимуть Україну в усьому до її перемоги.

"Слова президента Байдена про те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною у всьому, абсолютно у всьому до нашої перемоги. Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України, навпаки, ця підтримка лише зростатиме", — сказав Кулеба.

Голова Пентагону Лойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен, зараз перебувають у Польщі разом із президентом Джо Байденом.

Резніков повідомив, що ввечері всі четверо міністрів будуть присутні на виступі президента США про війну Росії проти України.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підписав закон, який, окрім іншого, передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.

При цьому Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакета на 800 мільйонів доларів.