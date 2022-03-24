Байден вважає, що Росію треба виключити із G20, а Україну запросити на ці зустрічі

Президент США Джозеф Байден підтримав виключення Російської Федерації з "Великої двадцятки". Про це повідомляє CNN.

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На прес-конференції у Брюсселі Байден на запитання про те, чи треба виключити Росію з G20 сказав: "Моя відповідь - так".

Він уточнив, що рішення залежить від інших країн.

"Але якщо інші країни не погоджуються, тоді ми маємо, на мою думку, попросити, щоб Україна теж відвідала зустрічі", - зазначив Байден.

За його словами, йдеться про присутність України на зустрічах G20, які відбудуться у Джакарті.

Байден зазначив, що США виділять понад 1 млрд. доларів на гуманітарну допомогу Україні. І готують нові санкції проти РФ.

"Ми також оголошуємо про нові санкції щодо більш ніж 400 фізичних та юридичних осіб у координації з ЄС. Понад 300 членів Думи, олігархів та російських оборонних компаній, які підживлюють російську військову машину", - зазначив президент США.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підписав закон, який, крім усього іншого, передбачає, що Україні виділять 13,6 мільярда доларів допомоги.

При цьому Сполучені Штати Америки поставили до України перші партії військової допомоги з пакета на 800 мільйонів доларів.