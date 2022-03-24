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Байден считает, что Россию надо исключить из G20, а Украину пригласить на эти встречи

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Джозеф Байден. Фото: скриншот видео The White House

Президент США Джозеф Байден поддержал исключение Российской Федерации из "Большой двадцатки". Об этом сообщает CNN.

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На пресс-конференции в Брюсселе Байден на вопрос о том, надо ли исключить Россию из G20 сказал: "Мой ответ - да".

Он уточнил, что решение зависит от других государств.

"Но если другие страны не соглашаются, тогда мы должны, по моему мнению, попросить, чтобы Украина тоже посетила встречи", - отметил Байден

По его словам, речь идет о присутствии Украины на встречах G20, которые пройдут в Джакарте.

Байден отметил, что США выделят более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине. И готовят новые санкции против РФ.

"Мы также объявляем о новых санкциях относительно более, чем 400 физических и юридических лиц в координации с ЕС. Более 300 членов Думы, олигархов и российских оборонных компаний, которые подпитывают российскую военную машину", — отметил президент США.

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал закон, который, помимо всего прочего, предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи.

При этом Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 миллионов долларов.

Автор:
Сергей Горелов