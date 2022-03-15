Украина получит от США "исторические 13,6 миллиарда долларов", — Байден

Президент США Джозеф Байден подписал закон, который помимо всего прочего предусматривает, что Украине выделят 13,6 миллиарда долларов помощи. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования", — рассказал Байден.

Часть полученных денег направят на нужды Вооруженных сил Украины. Сумма также включает в себя гуманитарную и экономическую помощь Украине, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.

Ранее выделение этих денег Украине утвердил Конгресс США. Эта финансовая помощь - знак поддержки Украине в войне против РФ. Байден считает, что полномасштабное вторжение российской армии после 8 лет войны еще больше объединило американцев и весь цивилизованный мир вокруг Украины.

"Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу, чтобы убедиться, что у нас есть ресурсы, необходимые для продолжения нашей решительной реакции на этот кризис", - добавил президент США.

Ранее Байден подписал указ о том, чтобы выделить Украине 200 миллионов долларов на военные нужды.

Согласно документу, Байден делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться сокращением оборонных статей Министерства обороны США на сумму до 200 млн долларов. И полученные средства предоставить в помощь Украине.