США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот, — Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден 11 марта подписал указ, которым запретил поставлять любым способом долларовых банкнот из США в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Белом доме.

"Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицами Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в РФ", — сказано в сообщении.

Кроме того, указ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики, добавили в Белом доме.

Также 11 марта во время брифинга Байден заявил, что США готовы дальше вводить новые санкции против РФ, даже в ущерб своей экономики. При этом американские партнеры будут и дальше предоставлять Украине финансирование, чтобы помочь победить в войне с РФ.

Американский лидер отметил, что введенные ранее санкции уже дают свои результаты:

рубль стоит меньше цента;

российский фондовый рынок уже давно не может открыться;

кредитный рейтинг России сейчас находится в статусе "мусорный".

Байден добавил, что США решительно намерены бороться с РФ санкциями, но собираются воевать против России.

Новый санкционный пакет американский президент объявил сразу же после разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее США запретили импорт нефти и газа из России. После этого сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры. В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил, что его страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.