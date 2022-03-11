США забороняють постачання до Росії доларових банкнот, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден 11 березня підписав указ, яким заборонив постачати будь-яким способом доларові банкноти зі США до Російської Федерації. Про це повідомили у Білому домі.

"Забороняється експорт, реекспорт, продаж або постачання прямо або опосередковано зі США або особами Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися, банкнот, деномінованих у доларах США, уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка перебуває в РФ", - сказано в повідомленні.

Крім того, указ дозволить у майбутньому накладати обмеження на інвестиції у будь-який сектор російської економіки, додали у Білому домі.

Також 11 березня під час брифінгу Байден заявив, що США готові далі запроваджувати нові санкції проти РФ, навіть на шкоду своїй економіці. При цьому американські партнери й надалі надаватимуть Україні фінансування, щоб допомогти перемогти у війні з РФ.

Американський лідер зазначив, що введені раніше санкції вже дають свої результати:

рубль коштує менше від цента;

російський фондовий ринок давно не може відкритися;

Кредитний рейтинг Росії зараз перебуває у статусі "сміттєвий".

Байден додав, що США рішуче мають намір боротися із РФ санкціями, але збираються воювати проти Росії.

Новий санкційний пакет американський президент оголосив відразу після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше США заборонили імпорт нафти та газу з Росії. Після цього відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів. Зокрема, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенг повідомив, що його країна припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.