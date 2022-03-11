США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів із Росії

Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції проти Російської Федерації. Американський президент Джозеф Байден 11 березня заявив, що США забороняють імпорт алкоголю з Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Цей крок торкнеться лише частини імпорту США, але він націлений на такі знакові російські товари, як горілка та ікра", - сказав Байден.

США щорічно імпортують із Росії напоїв, спиртних напоїв та оцту на суму близько 24,1 мільйона доларів. Минулого року країна купила російських морепродуктів на 1,2 мільярда доларів.

У той самий час багато російські продукти США отримують прямо з РФ, та інших країн.

Крім того, до США заборонено ввозити діаманти та морепродукти із Російської Федерації. Байден під час брифінгу наголосив, що країни G7 продовжуватимуть вводити нові санкції проти РФ доти, доки президент Володимир Путін не припинить війну проти України.

Американський лідер зазначив, що введені раніше санкції вже дають свої результати:

рубль коштує менше від цента;

російський фондовий ринок давно не може відкритися;

Кредитний рейтинг Росії зараз перебуває у статусі "сміттєвий".

Байден додав, що США рішуче мають намір боротися із РФ санкціями, але збираються воювати проти Росії.

Новий санкційний пакет американський президент оголосив відразу після розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Раніше США заборонили імпорт нафти та газу з Росії. Після цього відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів. Зокрема, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенг повідомив, що його країна припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

11 березня уряд Австралії заявив, що країна відразу ж запровадить заборону на імпорт російської нафти, як тільки прибудуть вже замовлені та оплачені партії енергоресурсу. У свою чергу влада Канади ввела пакет санкцій проти Російської Федерації, у тому числі заборонила імпортувати російські нафтопродукти.