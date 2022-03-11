США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции против Российской Федерации. Американский президент Джозеф Байден 11 марта заявил, что США вводят запрет на импорт алкоголя из России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Этот шаг затронет лишь часть импорта США, но он нацелен на такие знаковые российские товары, как водка и икра", — сказал Байден.

США ежегодно импортируют из России напитков, спиртных напитков и уксуса на сумму около 24,1 миллиона долларов. В прошлом году страна закупила российских морепродуктов на 1,2 миллиарда долларов.

В то же время многие российские продукты США получают не прямо из РФ, а из других стран.

Кроме того, в США запрещено ввозить бриллианты и морепродукты из Российской Федерации. Байден во время брифинга подчеркнул, что страны G7 будут продолжать вводить новые санкции против РФ до тех пор, пока президент Владимир Путин не прекратит войну против Украины.

Американский лидер отметил, что введенные ранее санкции уже дают свои результаты:

рубль стоит меньше цента;

российский фондовый рынок уже давно не может открыться;

кредитный рейтинг России сейчас находится в статусе "мусорный".

Байден добавил, что США решительно намерены бороться с РФ санкциями, но собираются воевать против России.

Новый санкционный пакет американский президент объявил сразу же после разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее США запретили импорт нефти и газа из России. После этого сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры. В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил, что его страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.

11 марта правительство Австралии заявило, что страна сразу же введет запрет на импорт российской нефти, как только прибудут уже заказанные и оплаченные партии энергоресурса. В свою очередь власти Канады ввели пакет санкций против Российской Федерации, в том числе запретили импортировать российские нефтепродукты.