США заборонив імпорт нафти та газу з Росії

Сполучені Штати Америки заборонили експорт нафти та газу з Росії. Про це сьогодні на брифінгу повідомив президент США Джо Байден.

"Сьогодні я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти і газу. Це означає, що російська нафта не імпортуватиметься в США. Цей захід має потужну двопартійну підтримку. Америка також має підтримку українського народу в цій мірі також. Ми провели це рішення в тісної консультації з нашими союзниками у Європі", - сказав Байден.

Також Байден зазначив, що приділяє багато уваги Російській агресії проти України та тому, щоб союзники США були єдиними.

"Потрібно розуміти, що наші союзники зараз можуть не мати можливості зробити такі кроки. Ми США насправді є чистими експортерами енергоресурсів. тому ми можемо робити кроки, які не можуть зробити інші. Їм потрібно робити більш довгострокові кроки через залежність від російських енергоресурсів". Наші команди єдині в тому, щоб тиснути на Путіна. Звичайно, ці кроки будуть означає витрати для США. Як я вже говорив минулого тижня - захист свободи має свої витрати.", - зазначив президент США.

Байден додав, що продовжує консультуватися із президентом України Зеленським та європейськими партнерами у питаннях допомоги України. США вже надали понад 1 млрд доларів допомоги з безпеки. Також США допомагає біженцям із України.

Байден додав, що також зробить все, щоб мінімізувати вплив Путіна на ціни на бензин у США, які з початку російської агресії зросли на 75 центів. Тому нафту з резервів буде вивільнено. Також США забезпечить світові енергопостачання.

"Хочу звернеться до фінансистів, до американських компаній: ми розуміємо, що ціни зростають через війну Путіна проти України. але це не виправдання для надзвичайного зростання цін. Не можна експлуатувати американських споживачів, усі терплять позбавлення від російської агресії і зараз немає резону отримувати доходи з цієї нестабільності", - додав президент США.

Крім того, Байден схвалив дії компаній, які йдуть з Росії.

"Неправильно (говорити), що моя адміністрація стримує виробництво енергоресурсів усередині країни. Це просто не так. Навіть під час пандемії було видобуто більше нафти ніж за рік за мого попередника. І в нас буде рекорд видобутку наступного року. 90% видобутку ведеться у землях які не належать американському уряду. Наразі видано 9 тис. ліцензій для видобутку енергоресурсів і це вже починається", - сказав Байден.

Він зазначив, що енергонезалежність це питання захисту американської економіки, а також наголосило на необхідності прискорення "зеленого" переходу, в чому його підтримують європейські партнери.

"Якщо ми не зупинимо Путіна зараз, то ситуація з часом тільки погіршиться. Ми повинні підтримати український народ і я закликаю конгрес прийняти пакет на 12 млрд доларів на підтримку України. Щоб було очевидно, що ніхто не дозволить Путіну просто забрати те, що він хоче ми надаватимемо гуманітарну допомогу та допомогу з безпеки, підтримуватимемо їх (Україну) проти тиранії", - додав президент США.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 р. президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України. Міста обстрілюють ракетами. Ідуть позиційні бої – українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.