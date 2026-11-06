Японія вимагає від Путіна повернути чотири відібрані тютюнові заводи Japan Tobacco

Уряд Японії висловив офіційний протест Росії через рішення Володимира Путіна передати активи російського підрозділу корпорації Japan Tobacco під зовнішній контроль. На тлі цієї заяви акції тютюнової компанії на торгах у Токіо впали на рекордні 19,3%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Міністр торгівлі Японії Рьосей Акадзава під час пресконференції повідомив, що Токіо закликало російську владу негайно скасувати запроваджені обмеження. Головний речник японського уряду додав, що повернення майна вимагають також посол Японії в РФ та двоє високопосадовців, які зараз перебувають у Москві. Близько третини акцій самої корпорації Japan Tobacco належить японській державі.

Згідно з опублікованим указом Путіна, чотири виробничі майданчики Japan Tobacco International передали у тимчасове розпорядження російській компанії "АТ Промислові активи". Джерела газети "Коммерсантъ" пов'язують цю фірму з Таймуразом Боллоєвим — засновником пивоварної компанії "Балтика", який має давні зв'язки з Путіним і раніше вже керував відібраними російськими заводами данської Carlsberg.

Загострення між Токіо та Москвою

Дії Кремля стали новим етапом погіршення відносин між двома державами. Напруга посилилася у серпні після візиту Путіна на контрольований Росією острів, на який претендує Японія. Згодом російські силовики затримали японського журналіста за звинуваченням у шпигунстві, а Москва разом із Китаєм почала називати нову прем'єрку Японії Санае Такаїчі "загрозою регіональній безпеці".

Крім того, як зазначають експерти з міжнародних відносин, тиск на японський бізнес може бути реакцією РФ на рішення Токіо приєднатися до програми НАТО PURL (у межах якої Японія виділила 14,7 мільйона доларів на нелетальне спорядження для України) та відправлення японських представників до координаційного штабу допомоги Україні в Німеччині.

Japan Tobacco працює в Росії з 1999 року, має 4 000 співробітників, фабрики в Санкт-Петербурзі й Ростові-на-Дону та утримує 41% російського ринку сигарет (зокрема брендів Winston і Camel).

За оцінками фінансових аналітиків компанії SMBC Nikko Securities, ринок РФ приносив Japan Tobacco майже чверть операційного прибутку, а в російських банках можуть бути заблоковані від 100 до 200 мільярдів єн (орієнтовно від 634 мільйонів до 1,3 мільярда доларів) коштів виробника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Путін забрав заводи Winston та Camel і передав їх компанії ексофіцера спецслужб РФ. Контроль над найбільшим виробником сигарет у Росії віддали структурі колишнього співробітника органів держбезпеки та ексдепутата від ЛДПР Сергія Дрьомова.