Контракт на Starshield закінчується: Україна вимагає від США нових умов співпраці

Контракт України з урядом США на використання супутникової мережі Starshield від SpaceX завершується в середині 2027 року. Київ наполягає на початку переговорів щодо продовження угоди та нових технічних умов після нещодавніх перебоїв у роботі системи, які вплинули на військові операції Сил оборони.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Перебої зі Starshield вплинули на військові операції України

Минулого місяця українські військові зіткнулися з раптовими обмеженнями швидкості супутникового зв'язку Starshield. Це ускладнило роботу Сил оборони, зокрема перехоплення російських ударних безпілотників, а також призвело до скасування низки військових операцій.

Україна намагалася з'ясувати причини проблем через контакти з Пентагоном, Білим домом та представниками SpaceX. Однак, за словами Сєніка, відповіді на свої запити українська сторона так і не отримала.

"Контракт на Starshield закінчується наступного року. Ми розуміємо, що для узгодження нового потрібен час, і зараз насправді саме цей час. Ми хочемо мати ясність, чи можемо ми продовжувати роботу і якими будуть технічні умови", – наголосив дипломат.

Точної дати завершення угоди він не назвав, уточнивши лише, що це станеться в середині 2027 року.

Маск заявив, що Starshield контролює уряд США

Наприкінці жовтня Ілон Маск прокоментував ситуацію навколо супутникового зв'язку, наголосивши, що Starshield перебуває під виключним контролем уряду США.

Водночас він розкритикував прихильників продовження війни, заявивши, що вони не пропонують реалістичних шляхів розв'язання конфлікту.

Для України питання продовження контракту має стратегічне значення, оскільки стабільний доступ до супутникового зв'язку залишається важливим для забезпечення військових комунікацій та координації операцій.

Про Starshield

Starshield — це спеціалізована супутникова система компанії SpaceX, розроблена для потреб оборонних відомств, розвідувальних структур та інших державних установ. Вона використовує супутникові технології для захищеного зв’язку, спостереження та передавання даних.

Основні функції Starshield

Спостереження за Землею. Отримання супутникових даних для моніторингу територій та аналізу ситуації.

Захищений зв’язок. Передавання інформації через супутникову мережу з урахуванням вимог безпеки державних і військових користувачів.

Інтеграція спеціалізованого обладнання. Розміщення на супутниках корисного навантаження для виконання конкретних державних і оборонних завдань.

Starshield і Україна

У жовтні 2026 року з’явилися повідомлення про обмеження в роботі окремих супутникових терміналів в Україні, зокрема про відключення обладнання за певних умов руху.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За наявною інформацією, 24 жовтня українське Міністерство оборони повідомило про відновлення стабільної роботи Starlink/Starshield.

Засновник SpaceX Ілон Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.