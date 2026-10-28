Starshield перестав працювати: Зеленський розповів, чому зупинилися 2 тисячі дронів-перехоплювачів

Тимчасове припинення роботи Starshield призвело до зупинки 2 тисяч українських дронів-перехоплювачів “Барс”, які Україна отримала коштом однієї з європейських країн.

Як пише Dilo, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує "Інтерфакс- Україна".

Що відомо про дрони "Барс"

За словами глави держави, Україна знайшла європейську країну, яка погодилася профінансувати закупівлю 2 тисяч дронів-перехоплювачів.

Після отримання безпілотників українська сторона вирішила перевірити їхні можливості для протидії російським повітряним цілям. Під час випробувань один із дронів успішно уразив "шахед".

"Я сказав: “Давайте перевіримо. Можливо, він зможе знищувати цілі”. Вони перевірили, і він знищив “Шахед”. Ми були дуже раді. А потім Starshield перестав працювати", — розповів Зеленський.

Таким чином, за словами президента, попри успішне випробування, обмеження роботи Starshield вплинуло на використання всієї партії перехоплювачів.

Водночас президент не уточнив, коли саме сталося обмеження, скільки часу воно тривало та чи вдалося відновити роботу перехоплювачів.

Про Starshield

Starshield — це спеціалізована супутникова система компанії SpaceX, розроблена для потреб оборонних відомств, розвідувальних структур та інших державних установ. Вона використовує супутникові технології для захищеного зв’язку, спостереження та передавання даних.

Основні функції Starshield

Спостереження за Землею. Отримання супутникових даних для моніторингу територій та аналізу ситуації.

Захищений зв’язок. Передавання інформації через супутникову мережу з урахуванням вимог безпеки державних і військових користувачів.

Інтеграція спеціалізованого обладнання. Розміщення на супутниках корисного навантаження для виконання конкретних державних і оборонних завдань.

Чим Starshield відрізняється від Starlink

Обидві системи розроблені SpaceX, однак мають різне призначення. Starlink забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету для цивільних, комерційних і державних користувачів. Starshield орієнтований передусім на потреби національної безпеки, оборони та розвідки й передбачає використання спеціалізованих можливостей супутникового зв’язку та обладнання.

Starshield і Україна

У жовтні 2026 року з’явилися повідомлення про обмеження в роботі окремих супутникових терміналів в Україні, зокрема про відключення обладнання за певних умов руху.

Наприкінці минулого тижня Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За наявною інформацією, 24 жовтня українське Міністерство оборони повідомило про відновлення стабільної роботи Starlink/Starshield.

Засновник SpaceX Ілон Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.