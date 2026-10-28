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"Київстар" купує провайдера GigaCloud за майже $50 млн

"Київстар" купує провайдера GigaCloud за майже $50 млн
"Київстар" купує провайдера GigaCloud за майже $50 млн

Kyivstar Group Ltd. підписала угоду про придбання українського хмарного провайдера GigaCloud. Максимальна вартість угоди становить 2,2769 млрд грн, або до $50 млн. Завершення операції залежить від виконання стандартних умов закриття.

Про це інформує Dilo з посиланням на реліз Kyivstar Group.

Базова вартість придбання становить $41 млн. Структура угоди також передбачає до $4 млн відкладених боргових зобов'язань, близько $3 млн виплат залежно від досягнення погоджених показників GigaCloud та до $2 млн компенсації капітальних інвестицій.

Таким чином, загальна сума може сягнути $50 млн.

Що відомо про GigaCloud

GigaCloud працює з 2016 року та обслуговує понад 1800 корпоративних клієнтів. Компанія має хмарну інфраструктуру в Україні та Польщі.

За неаудованою управлінською звітністю, у 2025 році GigaCloud отримала близько $14 млн виручки.

Показник EBITDA становив $4,7 млн, а EBITDA-маржа — близько 34%.

Після завершення угоди GigaCloud продовжить працювати як окрема бізнес-одиниця у складі Kyivstar Group, збереже власний бренд та управлінську команду.

Засновники компанії також мають продовжити керувати бізнесом.

За даними сторін, зміни чинних договорів із клієнтами, тарифів чи умов обслуговування у зв'язку з угодою не передбачаються.

Нагадаємо, ще у вересні 2025 року стало відомо, що "Київстар" хоче придбати GigaCloud. Тоді компанія вже звернулася до Антимонопольного комітету щодо угоди.

Придбання GigaCloud продовжує серію угод Kyivstar Group у нетелекомунікаційних сегментах. Раніше група придбала Uklon за $155,2 млн, а також інвестувала у Helsi, Tabletki.ua та інші цифрові активи.

Автор:
Тетяна Гойденко

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