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"Киевстар" покупает провайдера GigaCloud почти за $50 млн

"Киевстар" покупает провайдера GigaCloud почти за $50 млн
"Киевстар" покупает провайдера GigaCloud почти за $50 млн

Kyivstar Group Ltd. подписала соглашение о приобретении украинского облачного провайдера в GigaCloud. Максимальная стоимость сделки составляет 2,2769 млрд грн или до $50 млн. Завершение сделки зависит от выполнения стандартных условий закрытия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на релиз Kyivstar Group.

Базовая стоимость приобретения составляет $41 млн. Структура сделки также предусматривает до $4 млн отложенных долговых обязательств, около $3 млн выплат в зависимости от достижения согласованных показателей GigaCloud и до $2 млн компенсации капитальных инвестиций.

Таким образом, общая сумма может составить $50 млн.

Что известно о GigaCloud

GigaCloud работает с 2016 года и обслуживает более 1800 корпоративных клиентов. Компания имеет облачную инфраструктуру в Украине и Польше.

По неаудированной управленческой отчетности, в 2025 году GigaCloud получила около $14 млн выручки.

Показатель EBITDA составил $4,7 млн, а EBITDA-маржа – около 34%.

После завершения сделки GigaCloud продолжит работать как отдельная бизнес-единица в составе Kyivstar Group, сохранит собственный бренд и управленческую команду.

Учредители компании также должны продолжить управление бизнесом.

По данным сторон изменения действующих договоров с клиентами, тарифов или условий обслуживания в связи с соглашением не предусматриваются.

Напомним, еще в сентябре 2025 года стало известно, что "Киевстар" хочет приобрести GigaCloud. Тогда компания уже обратилась в Антимонопольный комитет по соглашению.

Покупка GigaCloud продолжает серию сделок Kyivstar Group в нетелекоммуникационных сегментах. Ранее группа приобрела Uklon за $155,2 млн., а также инвестировала в Helsi, Tabletki.ua и другие цифровые активы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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