"Киевстар" хочет купить большого облачного провайдера GigaCloud

Крупнейшая украинская телекоммуникационная компания “Киевстар” покупает одного из самых больших в Украине облачных провайдеров GigaCloud.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает dev.ua со ссылкой на СЕО GigaCloud Назарий Курочко.

По его словам, "Киевстар" уже подал заявку в АМКУ.

"Как крупнейший украинский облачный провайдер в течение последних 20 месяцев GigaCloud рассматривала много возможностей по привлечению инвестиций для реализации наших наиболее амбициозных и инновационных планов. В конце концов мы остановились на партнере, с которым совпадаем в стратегическом видении", - сообщил он.

Источники на рынке в конкурентных структурах и инсайдеры-экссотрудники рассказали изданию, что на встречу с сотрудниками в GigaCloud объявили, что "Киевстар" приобретет 80% акций компании. Однако официально соглашение еще не закрыто.

Также инсайдеры не знают, будут ли меняться миноритарные акционеры и какие у них будут храниться доли.

Отмечается, что в настоящее время акционерами ООО GigaCloud являются Nazlami Limited (Мальта) с долей 48,43%; Telliani Limited (Кипр) - с 31,15%; Zvityaga Limited (Мальта) - с 20,42%. Дата-центры компании размещены как в Украине, так и за рубежом: GigaCenter и BeMobile – в Киеве, и Atman – в Варшаве.

Основали GigaCloud Назарий Курочко, Антон Хвастунов, Олег Полищук. В 2024 году доход компании составил 410 млн грн, чистая прибыль - 45,6 млн грн.

Напомним, в июне "Киевстар" объявил о запуске собственного облачного сервиса для украинских пользователей - Kyivstar Cloud. Он доступен клиентам малого, среднего и крупного бизнеса, а также организациям госсектора. Сервис позволит безопасно хранить данные и поддерживать операционные процессы в локальной цифровой среде.