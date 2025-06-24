"Киевстар" запустил свой облачный сервис для украинского бизнеса: какие преимущества

Мобильный оператор Киевстар объявил о запуске собственного облачного сервиса для украинских пользователей — Kyivstar Cloud. Он доступен клиентам малого, среднего и крупного бизнеса, а также организациям госсектора. Сервис позволит безопасно хранить данные и поддерживать операционные процессы в локальной цифровой среде.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Киевстара".

Новая платформа позволяет компаниям оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, а также быстро и безопасно масштабировать бизнес.

Преимущества Kyivstar Cloud для предпринимателей:

Легкая масштабируемость и возможность настройки под нужды малого и крупного бизнеса.

Доступная цена, отсутствие тарификации трафика за счет локального размещения.

Поддержка гибридных и мультиоблачных моделей Kyivstar Cloud можно сочетать с публичными и частными облаками от различных провайдеров, например Microsoft Azure или Amazon Web Services.

Гибкость в построении собственной инфраструктуры Kyivstar Cloud позволит самостоятельно создавать и администрировать сервер, виртуальные машины, среду для удаленного доступа к программам, размещать CRМ, ERP и другие системы, хранить данные компании, развертывать или тестировать программное обеспечение и т.д.

Решения на базе технической инфраструктуры Киевстар, обеспечивающей резервное питание, кондиционирование, противопожарную защиту, поддержку серверов и т.д.

Поддержка и сопровождение команды технической помощи.

Kyivstar Cloud построен на серверах компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) – мирового лидера в области технологий, разрабатывающего интеллектуальные решения для беспрепятственного сбора, анализа и использования данных – от периферии до облака (edge to cloud). Серверы HPE отличаются высокой надежностью, уровнем безопасности и производительностью.

В перспективе Kyivstar Cloud может стать не только сервисом для бизнеса, но и частью общенациональных решений для e-управления, медицинских систем, образовательных платформ и других сервисов цифровой инфраструктуры.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Напомним, Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором "Киевстар", чтобы вместе разработать первую национальную украинскую большую языковую модель (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI, которая будет учиться на массиве украинских данных.