"Киевстар" получил разрешение на тестирование спутниковой технологии: связь со смартфоном без дополнительных устройств

Мобильный оператор Киевстар получил разрешение от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЕК), на проведение тестовых испытаний спутниковой технологии компании SpaceX миллиардера Илона Маска Direct to Cell (D2C).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Киевстара".

Прямая спутниковая связь со смартфоном без дополнительных устройств

Отмечается, что украинский оператор электронных коммуникаций первым в Европе и одним из первых в мире – наряду с США, Австралией, Японией и Новой Зеландией, начинает внедрение нового формата прямой спутниковой связи со смартфоном.

В ходе тестирования будут проведены первые исследования работы технологии SpaceX Direct to Cell, в частности, возможность получения текстовых сообщений на 4G-смартфоны в Украине.

Благодаря Direct to Cell "Киевстар" планирует обеспечить связь в так называемых «белых пятнах», то есть в регионах без традиционного наземного мобильного покрытия, в том числе в труднодоступных горных и сельских районах. Это имеет особый вес в условиях войны, когда инфраструктура может быть повреждена или отсутствует электропитание.

На первых порах внедрение технологии позволит абонентам отправлять текстовые сообщения. 4G/LTE телефон пользователей будет напрямую соединяться со спутником на орбите без необходимости дополнительного оборудования или программного обеспечения. Технология будет работать на открытой местности с прямой видимостью неба.

Сообщается, что первые бета-тестирования услуги начнутся уже летом 2025 года в отдельных регионах Украины. Более широкий доступ в тестовом режиме для абонентов ожидается в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, что Киевстар подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года.

В марте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), одобрила выдачу дополнительного кода мобильной сети "707" для компании "Киевстар" для тестирования спутниковой связи Direct to Cell.

Первая регистрация SIM-карты "Киевстар" в спутниковой сети прошла успешно в США, в лаборатории Starlink. Это позволило проверить совместимость сетей и подтвердить техническую готовность к пилотным испытаниям в Украине.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.