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В Украине запускают тестирование спутниковой связи Direct-to-Cell от Киевстар и SpaceX
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), одобрила выдачу дополнительного кода мобильной сети "707" для компании "Киевстар".
Об этом говорится в сообщении НКЭК.
Это решение открывает путь к тестированию и дальнейшему внедрению в Украине спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C) в сотрудничестве с американской SpaceX.
Технология Direct-to-Cell позволит подключать смартфоны непосредственно к спутниковой сети без необходимости специального оборудования. На первом этапе украинские абоненты с устройствами стандарта LTE/4G могут использовать эту технологию для обмена SMS- и ОТТ-сообщениями (например, через мессенджеры).
Это поможет улучшить связь в отдаленных районах и обеспечить связь в чрезвычайных ситуациях.
Для реализации проекта спутниковый сегмент сети должен иметь отдельный код MNC, что позволит абонентам самостоятельно выбирать, какую сеть наземную или спутниковую использовать для получения услуг.
Внедрение Direct-to-Cell станет важным шагом по расширению доступа к мобильной связи и усилению национальной телекоммуникационной безопасности.
Напомним, что Киевстар подписал соглашение со Starlink, подразделением SpaceX, для внедрения уникальной технологии спутниковой связи Direct to Cell еще в конце 2024 года. Благодаря этому соглашению Украина станет одной из первых стран, которая получит доступ к новой услуге Starlink, что значительно повысит устойчивость инфраструктуры связи.