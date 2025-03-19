В Україні запускають тестування супутникового зв’язку Direct-to-Cell від Київстар і SpaceX

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), схвалила видачу додаткового коду мобільної мережі "707" для компанії "Київстар".

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Про це йдеться у повідомленні НКЕК.

Це рішення відкриває шлях до тестування та подальшого впровадження в Україні супутникового зв’язку Direct-to-Cell (D2C) у співпраці з американською SpaceX.

Технологія Direct-to-Cell дозволить підключати смартфони безпосередньо до супутникової мережі без потреби у спеціальному обладнанні. На першому етапі українські абоненти з пристроями стандарту LTE/4G зможуть використовувати цю технологію для обміну SMS- та ОТТ-повідомленнями (наприклад, через месенджери).

Зазначається, що це допоможе покращити зв’язок у віддалених районах і забезпечити зв’язок у надзвичайних ситуаціях.

Для реалізації проєкту супутниковий сегмент мережі повинен мати окремий код MNC, що дозволить абонентам самостійно обирати, яку мережу – наземну чи супутникову – використовувати для отримання послуг.

Впровадження Direct-to-Cell стане важливим кроком для розширення доступу до мобільного зв’язку та посилення національної телекомунікаційної безпеки.

Нагадаємо, що "Київстар" підписав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для впровадження унікальної технології супутникового зв’язку Direct to Cell ще наприкінці 2024 року. Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до нової послуги Starlink, що значно підвищить стійкість інфраструктури зв’язку.