Альтернатива Starlink: "Київстар" стане офіційним представником супутникового інтернету OneWeb в Україні

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" стане офіційним представником британської компанії OneWeb в Україні. Це дозволить "Київстару" надавати послуги високошвидкісного супутникового доступу до інтернету як альтернативу Starlink.

Про це повідомив B2B-директор "Київстару" Костянтин Вечір на бізнес-саміті в Києві, пише "Інтерфакс-Украна".

За його словами, зараз компанія проводить тестування технологій OneWeb спільно з деякими військовими підрозділами України, а пізніше - зможуть пропонувати ці послуги бізнесу.

"Ми розуміємо і маємо запити... від спеціальної сфери Збройних Сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це - надання зв'язку в критичних умовах", - сказав B2B-директор "Київстар".

Перевагами супутникового інтернету від OneWeb є те, що він дає можливість забезпечення високошвидкісного зв'язку, зокрема в нестандартних умовах. Це може бути актуально для потреб Збройних Сил та бізнесу, коли Starlink не завжди здатний впоратися з поставленими завданнями.

Раніше повідомлялось, що материнська компанія "Київстару" - Veon - вже уклала угоду з OneWeb щодо інтеграції супутникових послуг в свою наземну мережу. OneWeb має близько 550 низькоорбітальних супутників і планує збільшити їх кількість з допомогою SpaceX.

Раніше гендиректор "Укрпошти" повідомив, що під час масованих обстрілів і перебоїв із енергопостачанням в Харкові, які виникли внаслідок руйнувань об'єктів критичної інфраструктури, в "Укрпошти" виникли проблеми з роботою Starlink. З'ясувалося, що Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

OneWeb запустила 616 супутників

За інформацією видання Вloomberg, компанія OneWeb Ltd. у березні минулого року запустила останні 36 супутників із свого початкового "сузір’я" з 616 супутників, що дозволило їй, як головному конкуренту Starlink Ілона Маска цього року запустити глобальне широкосмугове покриття.

OneWeb є другою за величиною низькоорбітальною системою після Starlink.

Компанія планує окупити вартість всіх супутників до 2025 року і вже почала планувати другу, більш складну хвилю з кількох сотень додаткових супутників, яка може коштувати до 4 мільярдів доларів і запрацює до 2028 року.

Додамо, що "Київстар" у 2023 році наростив виручку на 8% - до 33,58 млрд грн, а капітальні інвестиції компанії досягли найвищого показника за останні три роки - 6,34 млрд грн, що на 6,8% більше, порівняно з 2022 роком.

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