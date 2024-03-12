В Україні спростили процедуру зміни мобільного оператора зі збереженням номера

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку схвалила зміни до порядку надання послуг перенесення номерів при переході до іншого мобільного оператора.

Про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Вільний вибір мобільного оператора

Зазначається, що НКЕК уважно стежить за доступністю для абонентів мобільних операторів права на вільний вибір постачальника електронних комунікаційних послуг.

Для покращення доступності послуги перенесення номерів пропонується ряд змін, а саме:

заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номеру, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи унеможливлюють отримання послуги для абонента;

скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу (зумеру) – без голосового повідомлення про те, що ви телефонуєте на перенесений до мережі іншого оператора номер;

надання НКЕК права приймати оперативні рішення щодо призупинення надання послуги у разі кібератак, аварій (як, наприклад, під час потужної хакерської атаки на мобільного оператора "Київстар" 12 грудня 2023 року).

Перенесення мобільного номера з повним його збереженням

Mobile Number Portability – послуга перенесення мобільного номера з повним його збереженням при переході до іншого мобільного оператора. Для абонента - це право на вільний вибір постачальника електронних комунікаційних послуг за критеріями ціна/якість/територія покриття.

За весь період надання послуги в Україні, а саме з 1 травня 2019 року, перенесено близько 450 тис. номерів.

Vodafone та "Київстар" отримали нові коди для номерів

6 березня НКЕК видала оператору мобільного зв'язку "Водафон Україна" (Vodafone) дозвіл на користування кодом мережі призначення 075 (+380 75).

Також НКЕК видала українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).

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