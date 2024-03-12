В Украине упростили процедуру смены мобильного оператора с сохранением номера

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, одобрила изменения в порядке предоставления услуг переноса номеров при переходе к другому мобильному оператору.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Свободный выбор мобильного оператора

НКЭК внимательно следит за доступностью для абонентов мобильных операторов права на свободный выбор поставщика электронных коммуникационных услуг.

Для улучшения доступности услуги переноса номеров предлагается ряд изменений, а именно:

запрет налагать ограничения на абонентов относительно возможности получения ими услуги переноса номера, в том числе путем предоставления любых дополнительных услуг, которые изменяют, усложняют или делают невозможным получение услуги для абонента;

сокращение сообщения о звонке на перенесенный номер путем предоставления только звукового сигнала (зумера) – без голосового сообщения о том, что вы звоните на перенесенный в сеть другого оператора номер;

предоставление НКЭК права принимать оперативные решения по приостановке предоставления услуги в случае кибератак, аварий (как, например, во время мощной атаки хакера на мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря 2023 года).

Перенос мобильного номера с полной его сохранностью

Mobile Number Portability – услуга переноса мобильного номера с полной его сохранностью при переходе к другому мобильному оператору. Для абонента это право на свободный выбор поставщика электронных коммуникационных услуг по критериям цена/качество/территория покрытия.

За весь период предоставления услуги в Украине, а именно с 1 мая 2019, перенесено около 450 тыс. номеров.

Vodafone и "Киевстар" получили новые коды для номеров

6 марта НКЭК выдала оператору мобильной связи "Водафон Украина" (Vodafone) разрешение на использование кода сети назначения 075 (+380 75) .

Также НКЭК выдала украинскому оператору мобильной связи " Киевстар" разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77).

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