"Киевстар" получил разрешение на использование нового кода сети

28 февраля Национальная комиссия по регулированию в сфере электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг (НКЕК) предоставила "Киевстару" лицензию на использование нового кода сети “77”. То есть, начало номера абонентов будет выглядеть как +380 77.

Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора в среду.

Согласно решению НКЭК, "Киевстар" сможет использовать новый код для 10 млн негеографических номеров (это номера, которые не привязаны к определенному местоположению, их можно использовать для услуг мобильной связи в любой точке Украины) в течение 5 лет.

"Выдать частному акционерному обществу "Киевстар" разрешение на использование кода сети назначения 77 для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 000 000 негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Для чего "Киевстару" новый код

Согласно данным телеграмм-канала "Мобильная связь Украины", "Киевстар" использует пять кодов сети мобильной связи: "67", "68", "96", "97" и "98". Емкость каждого из кодов составляет 10 млн. номеров.

Сообщается, что на 1 февраля 2024 года с кодом сети "67" в "Киевстаре", насчитывалось 6,9 млн номеров, с кодом "68" - 7,7 млн, с кодом "96" - 8,32 млн, " 97" – 8,51 млн, "98" – 8,04 млн.

В "Киевстаре" отмечают, что такое расширение очень важно, поскольку свободного номерного ресурса оставшегося у провайдера недостаточно для удовлетворения потребностей потребителей в перспективе ближайших двух лет.

Данное разрешение предоставит "Киевстар" возможность не допустить возникновения дефицита свободных номеров в пределах существующих кодов сети для мобильной связи и сохранит возможность для дальнейшего устойчивого развития имеющихся услуг, позволит установить достаточный карантинный период для имеющегося ресурса нумерации для уменьшения количества жалоб от абонентов, создаст ресурс на случай поломки в сети одного из операторов связи

Впервые "Киевстар" обратился к НКЭКу с просьбой о выделении кода сети назначения "77" 18 декабря 2023 года.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированная учетная запись одного из сотрудников.

В течение суток, пока не работал "Киевстар", украинцы успели раскупить годовой запас e-SIM у операторов, которые продолжали работать.

"Практически за день население Украины полностью раскупило e-SIM других операторов. Речь идет о том, что за один день был реализован годовой запас карт", - отметил глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

О начале возобновления голосовой связи "Киевстар" сообщил вечером 13 декабря, мобильный интернет по всей стране заработал 15 числа, а о полном восстановлении всех услуг президент компании сообщил 20 декабря.

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