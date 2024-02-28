"Київстар" отримав дозвіл на користування новим кодом мережі

28 лютого Національна комісія з регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастот та поштових послуг (НКЕК) надала "Київстару" ліцензію на використання нового коду мережі “77”. Тобто, початок номерк абонентів виглядатиме як +380 77.

Про це повідомляється в прес-релізі регулятора у середу.

Згідно з рішенням НКЕК, "Київстар" зможе використовувати новий код для 10 млн негеографічних номерів (це номери, які не прив’язані до певного місця розташування, їх можна використовувати для послуг мобільного зв’язку в будь-якій точці України) протягом 5 років.

"Видати приватному акціонерному товариству "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 для мережі мобільного зв’язку з абонентською ємністю 10 000 000 негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Для чого "Київстару" новий код

Згідно з даними телеграм-каналу "Мобільний зв'язок України", наразі "Київстар" використовує п'ять кодів мережі мобільного зв'язку: "67", "68", "96", "97" і "98". Ємність кожного з кодів становить 10 млн номерів.

Повідомляється, що станом на 1 лютого 2024 року з кодом мережі "67" у "Київстару", нараховувалося 6,9 млн номерів, з кодом "68" - 7,7 млн, із кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн.

У "Київстарі" зазначають, що таке розширення є дуже важливим, оскільки вільного номерного ресурсу що залишився у провайдера недостатньо для задоволення потреб споживачів в перспективі найближчих двох років.

Даний дозвіл надасть "Київстар" змогу не допустити виникнення дефіциту вільних номерів у межах наявних кодів мережі для мобільного зв'язку та збереже можливість для подальшого сталого розвитку наявних послуг, надасть змогу встановити достатній карантинний період для наявного ресурсу нумерації для зменшення кількості скарг від абонентів, створить ресурс на випадок поломки в мережі одного з операторів зв'язку.

Уперше "Київстар" звернувся до НКЕК із проханням про виділення коду мережі призначення "77" 18 грудня 2023 року.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Протягом однієї доби, поки не працював "Київстар", українці встигли розкупити річний запас e-SIM у операторів, які продовжували працювати.

"Практично за день населення України повністю розкупило e-SIM інших операторів. Мова йде про те, що за один день був реалізований річний запас карток", — зазначив голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко.

Про початок відновлення голосового звʼязку"Київстар" повідомив ввечері 13 грудня, мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа, а про повне відновлення всіх послуг президент компанії повідомив 20 грудня.

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