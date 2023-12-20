Усе працює: "Київстар" повністю відновив свої послуги

Мобільний оператор "Київстар" відновив усі послуги як в Україні, так і за кордоном. Про це 20 грудня повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що останньою послугою, яку було відновлено, став міжнародний роумінг. Роботу над цим завершили 19 грудня.

"Усі послуги "Київстар" працюють без будь-яких обмежень", – розповів Комаров.

За словами президента "Київстару", дані про відтік абонентів до інших мобільних операторів компанія зможе побачити через декілька днів.

"Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за декілька днів", – додав він.

Що сталося з Київстаром?

12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. Оператор запевнив, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Ці події спричинили низку наслідків, серед яких – збої в роботі системи оповіщення про повітряні тривоги, що використовує стільниковий зв’язок. Зокрема, повідомлялося про такі негаразди у низці міст Київської області, в Дніпрі, Черкасах та Умані.

Про початок відновлення голосового звʼязку "Київстар" повідомив ввечері 13 грудня. А мобільний інтернет по всій країні відновили 15-го числа.

Сьогодні, 20 грудня, "Київстар" знову повідомив про збої у роботі. Але через кілька годин проблему було вирішено.

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