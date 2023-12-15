"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету по всій Україні

Мобільний оператор "Київстар", що раніше стикнувся з масштабною кібератакою, станом на вечір 15 грудня відновив доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, наразі активно ведеться робота над запуском SMS та відновленням доступу до застосунку "Мій Київстар". Також поновлено роботу понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

"Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись, навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю", - вказують у "Київстарі".

Зазначається, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком, проте спеціалісти компанії оперативно їх усувають. Про успішне проходження стабілізаційних заходів та відновлення сервісів на 100% мобільний оператор обіцяє повідомити окремо.

Кібератака на "Київстар"

Нагадаємо, що атака 12 грудня на IT-інфраструктуру "Київстара" стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку. При цьому компанія запевнила, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом атаки, причому попередня кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

У спецслужбі зазначили, що відповідальність за атаку на "Київстар" взяло на себе "одне з російських псевдохакерських угрупувань". Само воно себе називає "Солнцепек", однак видання Forbes.ua заявило, що за відповідним Telegram-каналом наразі стоїть угруповання Sandworm, відоме за низкою масштабних атак на критичні підприємства, органи влади та ЗМІ України вірусом NotPetya в 2017 році.

Президент компанії Олександр Комаров заявив, що зловмисники вразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. На його думку, причиною цього став саме людський фактор, а саме передача своїх паролів співробітником третім особам, а не технічна неготовність компанії до атак.

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