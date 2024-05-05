Уряд виділив мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає розподіл коштів із держбюджету на закупівлю транспорту для закладів загальної середньої освіти всіх регіонів, які цього потребують. Розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів становить 1 мільярд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства науки і освіти України.

Зазначається, що комісія МОН розподілятиме субвенцію пропорційно до кількості учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами, на підставі поданої обласними державними (військовими) адміністрації інформації та даних державної статистичної звітності.

Пріоритет на отримання державного фінансування отримають регіони в зоні ведення бойових дій та прикордонні області, а саме: Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Саме тут доступ до очного навчання найбільш ускладнений через постійну загрозу обстрілів. Автобуси довозитимуть дітей до шкіл з укриттями.

Розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів становить 1 мільярд гривень.

Шкільні автобуси: скільки потрібно закупити

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні збільшилася потреба в шкільних автобусах. Деякі з них передали на потреби ЗСУ чи для евакуації населення, якусь частину шкільного автопаркінгу вивела з ладу, знищила чи викрала російська армія.

У різних областях України потреба в шкільних автобусах теж різна. Наприклад, в областях, наближених до зони активних бойових дій або тих, які перебували чи тимчасово перебувають в окупації, велика кількість автобусів виведена з ладу, знищена чи викрадена окупантами. Наразі в таких областях навчання перевели в дистанційний формат, тому поки й потреби в підвезенні учнів немає. Але це питання гостро постане після перемоги. У тилових областях якусь частину шкільного автопаркінгу передали на потреби ЗСУ.

Станом на початок 2024 року у кожній з областей є така потреба в шкільних автобусах:

Київська – зараз налічується 302 автобуси, потребують ще 85;

зараз налічується 302 автобуси, потребують ще 85; Житомирська – парк шкільних автобусів налічував 311 одиниць, з них 100 передали на потреби ЗСУ. Для підвезення дітей в області наразі потрібно 119 автобусів;

парк шкільних автобусів налічував 311 одиниць, з них 100 передали на потреби ЗСУ. Для підвезення дітей в області наразі потрібно 119 автобусів; Вінницька – функціонує 291 одиниця, загальна потреба – 135;

функціонує 291 одиниця, загальна потреба – 135; Тернопільська – шкільний автопарк області складається зі 197 одиниць. На потреби ЗСУ передали 38 шкільних автобусів, 2 – для евакуації. Для підвезення учнів потрібно ще 40 шкільних автобусів;

шкільний автопарк області складається зі 197 одиниць. На потреби ЗСУ передали 38 шкільних автобусів, 2 – для евакуації. Для підвезення учнів потрібно ще 40 шкільних автобусів; Хмельницька – налічується 488 шкільних автобусів, потрібно – 135;

налічується 488 шкільних автобусів, потрібно – 135; Івано-Франківська – є 205 автобусів, ще потрібно придбати 133 шкільні автобуси. На потреби ЗСУ в області передали 58 шкільних автобусів;

є 205 автобусів, ще потрібно придбати 133 шкільні автобуси. На потреби ЗСУ в області передали 58 шкільних автобусів; Чернівецька – є 89 одиниць, 98 автобусів використовуються для потреб ЗСУ. Загальна потреба – 114 одиниць. Зокрема, на 2023 рік в обласному бюджеті передбачили 20 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів;

є 89 одиниць, 98 автобусів використовуються для потреб ЗСУ. Загальна потреба – 114 одиниць. Зокрема, на 2023 рік в обласному бюджеті передбачили 20 млн гривень на закупівлю шкільних автобусів; Волинська – парк шкільних автобусів налічує 182 одиниці, ще потрібно 70;

парк шкільних автобусів налічує 182 одиниці, ще потрібно 70; Львівська – загальна кількість 397, з них у 2022 році на засадах співфінансування з місцевими бюджетами закупили 126 шкільних автобусів. Потребу в додатковій закупівлі ще визначають;

загальна кількість 397, з них у 2022 році на засадах співфінансування з місцевими бюджетами закупили 126 шкільних автобусів. Потребу в додатковій закупівлі ще визначають; Полтавська – є 426 одиниць, потребують ще 113;

є 426 одиниць, потребують ще 113; Чернігівська – функціонує 294 одиниці, необхідно придбати 63;

функціонує 294 одиниці, необхідно придбати 63; Сумська – є 272 одиниці, для забезпечення 100 % охоплення учнів необхідно ще 66;

є 272 одиниці, для забезпечення 100 % охоплення учнів необхідно ще 66; Запорізька – наразі є 62 автобуси. Через значну кількість автобусної техніки, знищеної під час воєнних дій, переданої на інші цілі, конфіскованої російськими окупантами, в області існує потреба у 200 одиницях;

наразі є 62 автобуси. Через значну кількість автобусної техніки, знищеної під час воєнних дій, переданої на інші цілі, конфіскованої російськими окупантами, в області існує потреба у 200 одиницях; Кіровоградська – є 253 шкільні автобуси, ще потрібно 56;

є 253 шкільні автобуси, ще потрібно 56; Дніпропетровська – наявно 293 одиниці, потреба в 142;

наявно 293 одиниці, потреба в 142; Харківська – 223 автобуси уціліли та можуть бути задіяні для перевезення учнів та вчителів після відновлення очного навчання. 33 – передано на потреби ЗСУ, 29 – залучено для евакуації населення, 24 – пошкоджено та підлягають ремонту, 65 – знищено, викрадено або залишились на тимчасово окупованій території. Тому в області потребують ще 140 шкільних автобусів;

223 автобуси уціліли та можуть бути задіяні для перевезення учнів та вчителів після відновлення очного навчання. 33 – передано на потреби ЗСУ, 29 – залучено для евакуації населення, 24 – пошкоджено та підлягають ремонту, 65 – знищено, викрадено або залишились на тимчасово окупованій території. Тому в області потребують ще 140 шкільних автобусів; Миколаївська – налічується 195 одиниць, потрібно – 103;

налічується 195 одиниць, потрібно – 103; Одеська – є 400 автобуси, потребують – 125;

є 400 автобуси, потребують – 125; Луганська – наразі майже вся територія області є тимчасово окупованою, на решті ведуться активні бойові дії. Після деокупації Луганська область потребуватиме повного оновлення парку шкільних автобусів (орієнтовно 199 одиниць).

"Підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів", — зазначив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Нагадаємо, що у квітні Уряд затвердив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році. Регіони цьогоріч отримають додатково 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Зауважимо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.

Також Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.