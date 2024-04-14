На облаштування укриттів у школах виділили додаткові 2,5 млрд грн: які регіони отримали найбільше

Регіони цьогоріч отримають додатково 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти", якою затвердив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році.

Відповідно до постанови, субвенцію на укриття у 2024 році буде спрямовано лише для закладів загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання.

"Пріоритетне завдання МОН — відновити доступ до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Базова потреба — наявність укриттів у школах. Тому цьогорічна субвенція на їхній ремонт та будівництво становить 2,5 мільярда гривень. Ухвалені урядом правила дозволять прозоріше та ефективніше створити безпечні освітні простори в громадах, щоб повернути дітей до очного навчання", - зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Як розподілять фінансування

Як повідомляють у МОН, визначено 8 пріоритетних областей. Це прифронтові та прикордонні території, де сотні тисяч дітей не можуть повернутися до очного навчання через брак укриттів.

Також визначені граничні обсяги надання субвенції на облаштування безпечних умов для кожної з них:

Харківська область — 500 млн грн;

Дніпропетровська область — 500 млн грн;

Запорізька область — 500 млн грн;

Миколаївська область — 200 млн грн;

Херсонська область — 200 млн грн;

Одеська область — 150 млн грн;

Сумська область — 150 млн грн;

Чернігівська область — 150 млн грн.

Окремо 150 мільйонів гривень субвенції буде спрямовано на завершення реалізації проєктів із будівництва укриттів, розпочатих у 2023 році, але за умови, що такі проєкти вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.

Цього року всі проєкти з капітального ремонту або будівництва укриттів громади подаватимуть через систему DREAM — прозоро та публічно.

Серед головних умов:

наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт безпечного місця;

у ЗЗСО навчається не менш ніж 200 дітей;

підтверджене співфінансування з місцевого бюджету, мінімальний розмір якого відповідає індексу податкоспроможності громади;

проєкт повинен бути завершений у цьому році.

Нагадаємо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.

Також Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.