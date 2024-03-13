Україна отримає $18 млн на забезпечення якісної і безпечної освіти

Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Зазначається, що ECW оголосив про початок багаторічної програми підтримки України, на яку фонд виділив 18 млн доларів США.

Програма буде реалізованою двома потужними консорціумами: місцевим на чолі з Київською школою економіки та міжнародним, який очолила найбільша фінська гуманітарна організація "Finn Church Aid".

До складу місцевого консорціуму увійшли: благодійний фонд "SavED", громадські організації "Освіторія", "Навчай для України", Projector та EdCamp. Finn Church Aid реалізовуватиме програму в партнерстві з громадськими організаціями DOCCU, "МрійДій" та GoGlobal.

"Локалізація програми, тобто залучення місцевих організацій не лише до впровадження проєктів, але й до менеджменту програми, є важливою складовою партнерства з ECW. Українські організації будуть залучені до координації та моніторингу реалізації програми, що дозволить значно підсилити їхній досвід та спроможність", - підкреслюють у МОН.

Підвищення якості навчання

Програма містить три основні компоненти, які передбачають інфраструктурну підтримку, підвищення якості навчання та розбудову неформальної освіти.

Інфраструктурна підтримка охоплює закупівлю девайсів для дітей, які не мають доступу до очного або дистанційного навчання, ремонт та оснащення укриттів, відновлення пошкоджених закладів освіти.

У межах підвищення якості навчання програму спрямовано на створення цифрового контенту для ефективного залучення дітей в онлайн-навчання, розроблення освітніх програм і навчальних матеріалів у межах НУШ та реформи професійно-технічної освіти, професійну підготовку вчителів та викладачів.

Розбудова неформальної освіти передбачає відкриття цифрових освітніх центрів, заходи з надолуження освітніх втрат та психологічно-емоційної підтримки дітей. Місцевий консорціум також зосередиться на реалізації наскрізного пріоритету, зокрема інклюзії та гендерної рівності у сфері освіти.

Програма охопить понад 40 тисяч дітей

Підтримка ECW та реалізація програми сприятиме безперервності викладання та навчання, поєднуючи задоволення гуманітарних потреб та розвиткові проєкти для підтримки системи освіти в умовах війни.

Програму реалізують упродовж 2024-2026 років, вона охопить понад 40 тисяч дітей та 12 тисяч учителів із найбільш соціально вразливих категорій населення. Фактичне її впровадження почнеться вже за кілька тижнів.

"Сьогодні Україна має бажання і ресурс не просто виживати, а й розвиватися. Саме тому ми сприймаємо видатки на освіту як інвестиції в людський капітал, у розбудову демократії та сильної і стійкої держави. Роль освіти тут — надважлива, тож зараз наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути доступ до освіти кожній дитині. І я надзвичайно вдячний Education Cannot Wait за спільне бачення та підтримку. За те, що не лише допомагаєте Україні відповідати на виклики війни, а й підтримуєте довгострокову розбудову системи української освіти", — зазначив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

Нагадаємо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.