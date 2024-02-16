Уряд підтримав запуск освітнього застосунку "Мрія ID": які матиме можливості

Уряд затвердив положення про функціонування інноваційного освітнього застосунку "Мрія ID", мета якого – зробити підхід до навчання більш сучасним та зручним для всіх учасників освітнього процесу.

Про це повідомили у Мінцифри.

"Вже скоро запустимо освітній застосунок "Мрія" — Уряд ухвалив відповідну постанову. Цифровізація змінить підхід до навчання і зробить його більш сучасним та зручним для учнів, вчителів та батьків", - йдеться у повідомленні.

Про ухвалення постанови також повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Положення про функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія", що визначає основні завдання, функціональні можливості, складові, механізм функціонування та субʼєктів освітнього мобільного додатка "Мрія", процедуру надання доступу до нього, а також порядок використання унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID)", - написав Мельничук.

У Мінцифри зазначили, що "Мрія ID" – це цифрова революція в освіті, яка допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям — розвивати освітній процес, а батькам — контролювати його.

"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. "Мрія" допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", - зауважив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Що буде у застосунку:

інформація про навчання та успішність учнів;

бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині;

інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки;

відеоматеріали;

Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в "Дії".

Створення застосунку "Мрія" 1 вересня 2023 року анонсував президент України Володимир Зеленський. За його словами, завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

Крім того, "Мрія" матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Батькам "Мрія" допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття. Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, "Мрія" міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку.

Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв'язок від учителя.

Окрім того, завдяки "Мрії" вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси. Це може зробити навчання цікавішим.