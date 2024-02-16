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Уряд підтримав запуск освітнього застосунку "Мрія ID": які матиме можливості
Уряд затвердив положення про функціонування інноваційного освітнього застосунку "Мрія ID", мета якого – зробити підхід до навчання більш сучасним та зручним для всіх учасників освітнього процесу.
Про це повідомили у Мінцифри.
"Вже скоро запустимо освітній застосунок "Мрія" — Уряд ухвалив відповідну постанову. Цифровізація змінить підхід до навчання і зробить його більш сучасним та зручним для учнів, вчителів та батьків", - йдеться у повідомленні.
Про ухвалення постанови також повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Затверджено Положення про функціонування освітнього мобільного додатка "Мрія", що визначає основні завдання, функціональні можливості, складові, механізм функціонування та субʼєктів освітнього мобільного додатка "Мрія", процедуру надання доступу до нього, а також порядок використання унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID)", - написав Мельничук.
У Мінцифри зазначили, що "Мрія ID" – це цифрова революція в освіті, яка допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям — розвивати освітній процес, а батькам — контролювати його.
"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. "Мрія" допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", - зауважив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Що буде у застосунку:
- інформація про навчання та успішність учнів;
- бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині;
- інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки;
- відеоматеріали;
- Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в "Дії".
Створення застосунку "Мрія" 1 вересня 2023 року анонсував президент України Володимир Зеленський. За його словами, завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.
Крім того, "Мрія" матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.
Батькам "Мрія" допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття. Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, "Мрія" міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку.
Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв'язок від учителя.
Окрім того, завдяки "Мрії" вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси. Це може зробити навчання цікавішим.