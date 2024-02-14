Застосунок "Дія" стане open-source продуктом: що це означає

Уряд схвалив постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії" – тепер будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію і почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"З відкритим кодом і документацією ми зможемо швидко експортувати "Дію" в інші країни. Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також повідомив, що топові світові продукти працюють на відкритому коді. Серед них - естонський застосунок X-Road, на основі якого була побудована система Трембіта, що відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.

Крім того, за словами голови Мінцифри, IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює "Дія", проаналізувати код та особливості архітектури застосунку. А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда розробників.

"Шлях до всіх найкрутіших державних рішень — в open-source. "Дія" буде першою. Відкривши код, звісно, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування "Дії"", - резюмував Федоров.

У Мінцифри пояснили, що буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тож дані українців залишатимуться в повній безпеці.

Нагадаємо, Україна, Велика Британія та Естонія підписали меморандум про цифрове співробітництво, що допоможе країнам швидко й ефективно обмінюватися досвідом у галузі інформаційних технологій.

Крім того, Естонія готується до запуску власного застосунку mRiik на базі української "Дії", однак поки стикнулася з деякими труднощами.

У 2023 році стало відомо, що команда Мінцифри веде переговори щодо експорту застосунку "Дія" з 10 країнами, зокрема, із Замбією та Колумбією.