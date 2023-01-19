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- ІТ та Телеком
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Естонія запускає застосунок mRiik на базі української “Дії”
З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині цього року.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зауважив, що одна з найдіджиталізованіших країн світу переймає українські технології та досвід цифровізації держпослуг.
"Вперше потрапив до Естонії у 2019 році. Тоді ще у статусі радника Президента Володимира Зеленського. Вивчав досвід цифровізації. Багато чому дивувався, нотував, щоб потім впровадити в Україні. Це надихнуло", - зазначив Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він підкреслив, що більш ніж за три роки команда Мінцифри переформатувала процеси у сфері держпослуг. Кожен українець у кілька кліків може отримати найпопулярніші сервіси без черг, збору папірців та іншої бюрократії.
"Тепер вже український досвід надихає Естонію та інші країни. Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку. У лютому mRiik запускається для тестувальників. Повноцінний запуск планується на середину 2023 року", - зазначив Федоров.
Як повідомлялося раніше, США сприятимуть адаптації українського застосунку електронного урядування "Дія" в інших країнах. На проєкт виділили перші $650 000.