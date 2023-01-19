Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской "Дії"

С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск планируется в середине этого года.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что одна из самых диджитализированных стран мира перенимает украинские технологии и опыт цифровизации госуслуг.

"Впервые попал в Эстонию в 2019 году. Тогда еще в статусе советника Президента Владимира Зеленского. Изучал опыт цифровизации. Многое удивлялся, записывал, чтобы потом внедрить в Украине. Это вдохновило", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что более чем за три года команда Минцифры переформатировала процессы в сфере госуслуг. Каждый украинец в несколько кликов может получить самые популярные сервисы без очередей, сбора бумажек и другой бюрократии.

"Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны. Поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном нашего приложения. В феврале mRiik запускается для тестировщиков. Полноценный запуск планируется к середине 2023 года", - отметил Федоров.

Как сообщалось ранее, США будут способствовать адаптации украинского приложения электронного управления "Дія" в других странах. На проект выделили первые $650 тысяч.